2020-11-09

فيديو.. مغادرة أول أفواج معتمري إندونيسيا إلى بلادهم بعد أداء العمرة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نشرت وزارة الحج والعمرة مقطع فيديو يبين مغادرة أول أفواج معتمري دولة إندونيسيا إلى بلادهم، بعد أن أدوا العمرة في أجواء آمنة وصحية تحت إشراف مباشر من جميع الجهات المعنية.

وسألت الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يوصلهم إلى وطنهم سالمين.

واستقبل المسجد النبوي اليوم، الدفعة الأولى من معتمري الخارج، وذلك بعد أدائهم مناسك العمرة، وسط تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

ووسط أجواء إيمانية تشرف الفوج الأول من المعتمرين بالسلام على المصطفى- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما، والصلاة بالروضة الشريفة التي قال الرسول- صلى الله عليه وسلم- فيها: “ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة”.

من جهة أخرى، كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها، وجندت كامل طاقاتها البشرية والآلية؛ لتوفير جميع سبل الراحة لمرتادي مسجد رسول الله- صلى الله عليه وسلم.

