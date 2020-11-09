شكرا لقرائتكم خبر الفيصل يطلع على مخرجات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بمكتبه في جدة، تقريرا عن مخرجات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة، سلمه له محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد يرافقه رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان.

واستمع الفيصل إلى شرح عن البرنامج الذي تشرف على تنفيذه المحافظة بالشراكة مع جامعة جدة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وفرع صندوق الموارد البشرية (هدف) وغرفة جدة، وتركز هذه المرحلة على التجارة الرقمية، وتهدف إلى تدريب رواد ورائدات الأعمال من الشباب والشابات على تأسيس مشاريعهم بنجاح من خلال بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للسعوديين والتي تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر المتاجر الرقمية، وتطوير المتاجر الرقمية القائمة من خلال تسليحهم بمهارات ومعارف المستقبل.

وأوضح الأمير مشعل بن ماجد أن البرنامج يهدف إلى توفير وتهيئة كافة السبل التـي تضمن لأبناء المحافظة الذين يرغبون في تطوير تدريبهم بالشكل الذي يمكنهم من المنافسة على الوظائف القائمة وصولا إلى التنمية المستدامة لاقتصاد مزدهر، لتعزيز فرص المواطنين في الحصول على فرص عمل وزيادة نسـب التوطـين في القطاع الخاص، ورفع المستوى المهاري للعاملين الحالين في القطاعات المختلفة من خلال توفير التدريب المستمر. حيث وفرت جامعة جدة جميع المستلزمات الخاصة بالبرنامج، وذلك من خلال إنشاء منصة الكترونية ومقر دائم بفرع الجامعة في حي الفيصلية، وتجهيز المواد والمستلزمات التدريبية وقاعات تدريبية متنقلة في الأسواق التجارية.

ويضم البرنامج قطاعات متخصصة في بيع التجزئة تشمل محال السيارات، والدراجات النارية، والحلويات، والأجهزة والمعدات الطبية، والنظارات، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال، والساعات، ومواد الإعمار والبناء، والأواني المنزلية، وقطع غيار السيارات، والأجهزة الكهربائية والالكترونية، إضافة إلى الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والسجاد بجميع أنواعه.

إلى ذلك، استقبل أمير المنطقة، في مكتبه بجدة، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، يرافقه مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور.

واطلع الفيصل على خطط الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية والمشاريع التطويرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

كما استقبل أمير مكة، في مكتبه بجدة، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة السابق عبدالمنعم الشهري، يرافقه المدير المعين حديثا بدر الحميد.

وقدم الفيصل شكره للشهري نظير أعماله خلال الفترة الماضية متمنيا له التوفيق في حياته العملية المقبلة، كما هنأ الحميد بمناسبة تعيينه سائلا الله له العون والتوفيق في المهام الموكلة إليه.

وعبر الشهري والحميد عن شكرهما للأمير خالد الفيصل نظير متابعته الدائمة وتوجيهاته الرامية لتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمنطقة.

البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بجدة:

13 قطاعا متخصصا في بيع التجزئة يضمها

5700 شاب وشابة أسهم في توظيفهم خلال مرحلتيه الأولى والثانية

2000 شاب وشابة تستهدفهم المرحلة الثالثة بمشاركة 30 متجرا رقميا