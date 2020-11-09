السعودية وأمريكا.. 80 عاما من العلاقات التاريخية والشراكات الاستراتيجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك في برقية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.

فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، جوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

كما هنأ ولي العهد، كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق لها، معربا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، راجيا المزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.

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