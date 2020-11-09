السعودية وأمريكا.. 80 عاما من العلاقات التاريخية والشراكات الاستراتيجية

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وأعرب الملك في برقية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب الملك عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.
فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، جوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
كما هنأ ولي العهد، كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق لها، معربا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، راجيا المزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.
العلاقات السعودية الأمريكية
- قائمة على المصالح المتبادلة، وظلت راسخة على مدى عقود طويلة رغم التقلبات الجيوسياسية وتعاقب الرؤساء الأمريكيين
- علاقة استراتيجية وتاريخية، لم تتأثر بتغير الرؤساء السابقين ولا بتداول السلطة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري
- استمرارية العلاقات بين البلدين تحكمها مصالح متبادلة في المجال الاقتصادي والاستثمار، إضافة إلى التعاون العسكري والأمني
- تستند على الاحترام المتبادل والتقارب في وجهات النظر إزاء القضايا الدولية والمصالح المشتركة ذات البعد الاستراتيجي
- ستمضي المملكة في علاقتها الاستراتيجية مع أمريكا بغض النظر عن الرئيس أو الحزب الفائز بالانتخابات
- البلدان أكدا التزامهما بالشراكة الأمنية والاقتصادية، وعزمهما على مواصلة العمل لتعزيز الشراكة لصالح كلا البلدين والمنطقة وتعميقها
- دور فعال للتعاون الأمني والاستخباري في إنقاذ أرواح لا حصر لها في الحرب ضد الجماعات الإرهابية والعنيفة المتطرفة
- تعاون البلدين أسهم كثيرا في تحقيق الاستقرار والنمو الإقليميين، والازدهار الاقتصادي العالمي
- المهمة المشتركة في التقريب بين الأمم والشعوب حافظت على قوة الشراكة المستمرة منذ ثمانية عقود بين البلدين
- حرص البلدان على السلم والأمن، واعتماد الحوار والدبلوماسية والتفاوض لحل الأزمات
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