«المدني» يباشر 92 ألف حريق وعملية إنقاذ خلال عام

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وبينت المديرية أنها افتتحت 21 مركزا ميدانيا جديدا للدفاع المدني، ونظمت 8 حملات إعلامية توعوية، لإبراز وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي بخصوص تأمين سلامة وحماية أفراد الأسرة والمجتمع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت المديرية العامة للدفاع المدني 92,266 حادثا في المملكة، منها 45,592 حادث حريق، و46,674 عملية إنقاذ، بينما نفذت 749,731 جولة تفتيشية للمنشآت، وأصدرت 70,175 ترخيصا لمنشآت صناعية وتجارية وسكنية، وذلك خلال عام 1441 هـ.وبينت المديرية أنها افتتحت 21 مركزا ميدانيا جديدا للدفاع المدني، ونظمت 8 حملات إعلامية توعوية، لإبراز وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي بخصوص تأمين سلامة وحماية أفراد الأسرة والمجتمع.

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