تهيئة حدائق ومتنزهات مكة

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وشملت الأعمال زراعة زهور الأمرنتس والبفتة بـ 10 آلاف نبتة بطريق المسجد الحرام، وصيانة النخيل وشجيرات (تيكوما - الياسمين) بشارع الخضراء العام - القادسية، وصيانة ونظافة حدائق (1 - 146 - التقوى) بالشرائع وممشى بطحاء قريش.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة أعمال الزراعة والصيانة والنظافة اللازمة لتهيئة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات وتجميل الشوارع وتهيئتها وفق أفضل الطرق الحديثة.وشملت الأعمال زراعة زهور الأمرنتس والبفتة بـ 10 آلاف نبتة بطريق المسجد الحرام، وصيانة النخيل وشجيرات (تيكوما - الياسمين) بشارع الخضراء العام - القادسية، وصيانة ونظافة حدائق (1 - 146 - التقوى) بالشرائع وممشى بطحاء قريش.

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