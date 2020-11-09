شكرا لقرائتكم خبر 1806 مرشحين للبرنامج الوطني للكشف عن موهوبي الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المرشحين للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لقطاع البنين في المنطقة الشرقية ضمن الترشيح المدعوم للعام الحالي نحو 767 طالبا، موزعين على المراحل الثلاث للتعليم العام، فيما بلغ قطاع البنات 1039 طالبة.

وعد مدير التعليم بالشرقية الدكتور ناصر الشلعان، البرنامج الذي تدير دفته (موهبة)، بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، نموذجا استراتيجيا للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة لاكتشاف ورعاية واستثمار الموهوبين ليكونوا قادة المستقبل ولتحقيق رؤية المملكة 2030.

ويشمل البرنامج جميع الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي إلى الأول الثانوي، حيث يمكن للطلبة الترشح للبرنامج ودخول اختبار (موهبة) من خلال ترشيحهم من قبل مدارسهم ومعلميهم، فيما تتم عملية التسجيل في بوابة (موهبة) عن طريق ممثلين لإدارة الموهوبين، وهو ترشيح مدعوم لا يتحمل فيه الطالب رسوم التسجيل في الاختبار، ويقتصر هذا النوع من الترشيح على طلاب الصفوف الثالث والسادس والثالث المتوسط، أو من خلال ترشيح الطالب لنفسه عن طريق بوابة (موهبة).