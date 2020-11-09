1806 مرشحين للبرنامج الوطني للكشف عن موهوبي الشرقية

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وعد مدير التعليم بالشرقية الدكتور ناصر الشلعان، البرنامج الذي تدير دفته (موهبة)، بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، نموذجا استراتيجيا للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة لاكتشاف ورعاية واستثمار الموهوبين ليكونوا قادة المستقبل ولتحقيق رؤية المملكة 2030.ويشمل البرنامج جميع الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي إلى الأول الثانوي، حيث يمكن للطلبة الترشح للبرنامج ودخول اختبار (موهبة) من خلال ترشيحهم من قبل مدارسهم ومعلميهم، فيما تتم عملية التسجيل في بوابة (موهبة) عن طريق ممثلين لإدارة الموهوبين، وهو ترشيح مدعوم لا يتحمل فيه الطالب رسوم التسجيل في الاختبار، ويقتصر هذا النوع من الترشيح على طلاب الصفوف الثالث والسادس والثالث المتوسط، أو من خلال ترشيح الطالب لنفسه عن طريق بوابة (موهبة).
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