شكرا لقرائتكم خبر 86 % من إصابات كورونا للبالغين و3% لكبار السن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 402 حالة، و19 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 350,984 حالة، من بينها 7637 حالة نشطة، منها 787 حالة حرجة.

وأوضحت الصحة في بيانها أن الحالات المسجلة منها 86% للبالغين، وكبار السن 3%، لافتة إلى أنه أجري 53,583 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس ومراكز الرعاية الأولية ومراكز التبرع بالدم والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏

350,984 إجمالي الحالات

337,788 المتعافون

7637 الحالات النشطة

5559 الوفيات

نسب الإصابات:

39 % إناث

61 %ذكور

11 %أطفال

86 % بالغون

3 % كبار السن