«إثراء» يستعير 84 قطعة أثرية إسلامية

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وتضمنت الاتفاقية التي وقع عليها من جانب «إثراء» نائب الرئيس لشؤون أرامكو المهندس نبيل النعيم، ومن جانب المجلس الأعلى للآثار في مصر الأمين العام للمجلس الدكتور مصطفى وزيري، إعارة 84 قطعة أثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة لمدة عامين، والمشاركة بها في معرض «شطر المسجد»، الذي من المقرر أن ينظمه «إثراء» خلال الفترة المقبلة.ويهدف المركز عبر هذه الاتفاقية إلى توطيد العلاقات والروابط الثقافية التي تجمع المملكة بمصر، وتفعيل التواصل الذي يسهم في تعزيز النمو الريادي والتنموي بين البلدين، وتعزيز التواصل الثقافي الحضاري مع العالم، والمساهمة في صناعة المجتمع الإبداعي الذي يحفز التفكير حول الثقافة الإسلامية، التي ترتبط بالمساجد، والفنون المعمارية البصرية في الحضارة الإسلامية بمختلف محطاتها.
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