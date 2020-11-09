ضبط 16 طنا من المياه المعبأة المخالفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال أكتوبر الماضي 16 طنا من المياه المعبأة المخالفة، وذلك بعد أن نفذت عددا من الجولات التفتيشية على محلات بيع المياه والمرطبات شملت 1200 منشأة موزعة على جميع مناطق المملكة.

وأكدت الهيئة على أن عمليات التفتيش تأتي للتحقق من التزام المنشأة بما ورد في اللائحة الفنية الخليجية لمياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية، حيث ضبط مفتشو الهيئة المنتجات التي تحتوي على صور أو ادعاءات صحية تعطي انطباعا خاطئا عن المنتج، إضافة لما يتعلق باشتراطات النقل والتخزين.

يذكر أن جميع مصانع المياه المعبأة في مناطق المملكة تخضع لبرنامج رقابي شامل يتم من خلاله زيارة هذه المصانع بشكل دوري وسحب عينات من منتجاتها وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها للتأكد من سلامتها، وفي حال رصد مخالفات فنية تلزم هذه المصانع بتصحيح هذه المخالفات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.

أبرز المخالفات المضبوطة: