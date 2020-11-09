ضبط 16 طنا من المياه المعبأة المخالفة

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وأكدت الهيئة على أن عمليات التفتيش تأتي للتحقق من التزام المنشأة بما ورد في اللائحة الفنية الخليجية لمياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية، حيث ضبط مفتشو الهيئة المنتجات التي تحتوي على صور أو ادعاءات صحية تعطي انطباعا خاطئا عن المنتج، إضافة لما يتعلق باشتراطات النقل والتخزين.يذكر أن جميع مصانع المياه المعبأة في مناطق المملكة تخضع لبرنامج رقابي شامل يتم من خلاله زيارة هذه المصانع بشكل دوري وسحب عينات من منتجاتها وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها للتأكد من سلامتها، وفي حال رصد مخالفات فنية تلزم هذه المصانع بتصحيح هذه المخالفات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.
أبرز المخالفات المضبوطة:
- عدم كتابة التركيب التحليلي للمياه.
- عدم بيان مصدر المياه في البطاقة الغذائية.
- تضمين ادعاءات تغذوية وصحية.
- مخالفات متعلقة بتسجيل المنتجات.
- عدم ذكر اسم المصنع وتاريخ الإنتاج.
- تسرب في العبوات.
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