شكرا لقرائتكم خبر إغلاق مصنع خرسانة جاهزة غير مرخص بالقطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونتج عن الجولات إغلاق مصنع للخرسانة الجاهزة لعدم وجود ترخيص، وورشة سيارات لمباشرة نشاطها خارج حدود المحل واستخدام الطرق والساحات الخارجية، إضافة إلى إنذار 10 ورش و5 مصانع، وجرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.وتؤكد الأمانة استمرار الجولات الرقابية على المنشآت، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية المعتمدة، ومتابعة أنشطة المنشآت، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.
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