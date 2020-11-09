شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 6 أطنان حطب وفحم بالطائف ومعاقبة المتهمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الفرق الميدانية لمركز الضبط الأمني بمحافظة الطائف 6 أطنان من الحطب والفحم المحلي على طريق الطائف الباحة، وأحالت المخالفين مع شحنات الحطب المضبوطة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة لتطبيق نظام مخالفة المراعي والغابات بحقهم.وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي حرص مكتب الوزارة بالمحافظة على متابعة مخالفي نظام المراعي والغابات عبر الفرق الميدانية، بالتعاون مع الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المفروضة وفقا للنظام ولائحته التنفيذية، مشددا على حرص الوزارة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، وذلك عبر الرقم المجاني 8002472220 ، حماية للغطاء النباتي وخفضا لمعدلات التصحر وزحف الرمال.

من جانبه أفاد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس هاني القاضي أن قطع الأشجار يعد مخالفا لأنظمة المراعي والغابات التي يحظر الاحتطاب منها وقطعها، مبينا أنه جرى التحفظ على كميات الحطب المضبوط في مكان مخصص، تمهيدا لنقله للجهة المختصة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.

وحذرت الوزارة من أي عمل من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، أو إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية، أو الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة، أو إطلاق أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية، مبينة أنها وفرت حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق.

محاذير ممنوعة للتعامل مع البيئة والغابات: