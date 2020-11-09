مصادرة 6 أطنان حطب وفحم بالطائف ومعاقبة المتهمين

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من جانبه أفاد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس هاني القاضي أن قطع الأشجار يعد مخالفا لأنظمة المراعي والغابات التي يحظر الاحتطاب منها وقطعها، مبينا أنه جرى التحفظ على كميات الحطب المضبوط في مكان مخصص، تمهيدا لنقله للجهة المختصة وتطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.وحذرت الوزارة من أي عمل من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، أو إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية، أو الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة، أو إطلاق أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية، مبينة أنها وفرت حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق.
محاذير ممنوعة للتعامل مع البيئة والغابات:
- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات
- اقتلاع الأشجار أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها ترك النفايات داخلها أو دفنها أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لذلك إشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة
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