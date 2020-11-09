محمد بن مسعود - الدمام - صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على (مقيمَين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لتورطهما بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وذلك في أحد المتاجر بوسط مدينة الرياض، وضبط بحوزتهما (1827) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات بالمملكة، و(3) أجهزة قارئ للبصمات و(6) أجهزة جوال، ومجموعة من الأوراق لبصمات أشخاص مجهولين، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى النيابة العامة .

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 08:35 PM شرطة الرياض: القبض على مقيمَين تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين شرطة الرياض: القبض على مقيمَين تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على (مقيمَين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لتورطهما بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وذلك في أحد المتاجر بوسط مدينة الرياض، وضبط بحوزتهما (1827) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات بالمملكة، و(3) أجهزة قارئ للبصمات و(6) أجهزة جوال، ومجموعة من الأوراق لبصمات أشخاص مجهولين، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى النيابة العامة . الكلمات المفتاحية

، شرطة الرياض: القبض على مقيمَين تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين ،

المصدر : الخليج 365

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