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أعلنت وزارة الحج والعمرة مغادرة أول فوج من معتمري دولة إندونيسيا إلى بلادهم اليوم بعد أن أدوا العمرة في أجواء آمنة وصحية تحت إشراف مباشر من جميع الجهات المعنية.
وسألت وزارة الحج والعمرة الله – عز وجل- أن يتقبل منهم، وأن يوصلهم إلى وطنهم سالمين.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها أداء العمرة بواقع 20 ألف معتمر في اليوم.
وانطلقت المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، والسماح بأداء العمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية وخارجها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.
والمرحلة الثالثة يتم فيها السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها، وبدأت الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ربيع الأول، وتستمر حتى إعلان انتهاء جائحة كورونا رسميًّا، أو تلاشي الخطر بنسبة 100 %، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مُصلٍّ في اليوم.
عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة
عبدالله الراجحي جدة
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 08:27 PM
في ظل أجواء آمنة وصحية وفق الإجراءات الاحترازيةبعد أداء مناسك العمرة.. أول أفواج المعتمرين يغادرون إلى بلادهم
أعلنت وزارة الحج والعمرة مغادرة أول فوج من معتمري دولة إندونيسيا إلى بلادهم اليوم بعد أن أدوا العمرة في أجواء آمنة وصحية تحت إشراف مباشر من جميع الجهات المعنية.
وسألت وزارة الحج والعمرة الله – عز وجل- أن يتقبل منهم، وأن يوصلهم إلى وطنهم سالمين.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها أداء العمرة بواقع 20 ألف معتمر في اليوم.
وانطلقت المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، والسماح بأداء العمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية وخارجها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.
والمرحلة الثالثة يتم فيها السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها، وبدأت الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ربيع الأول، وتستمر حتى إعلان انتهاء جائحة كورونا رسميًّا، أو تلاشي الخطر بنسبة 100 %، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مُصلٍّ في اليوم.
، بعد أداء مناسك العمرة.. أول أفواج المعتمرين يغادرون إلى بلادهم ،
المصدر : الخليج 365
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