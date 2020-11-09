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أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة مساء اليوم الاثنين.
وكان حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قد نبّهت إلى إغلاق طريق جبل الكر، الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة.
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 08:14 PM
"إمارة مكة" نبهت مرتاديه بعد الأمطار التي شهدتها المنطقةإعادة فتح طريق "جبل الكر" بـ"هدا الطائف" بعد إغلاقه احترازياً
أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة مساء اليوم الاثنين.
وكان حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قد نبّهت إلى إغلاق طريق جبل الكر، الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة.
، إعادة فتح طريق "جبل الكر" بـ"هدا الطائف" بعد إغلاقه احترازياً ،
المصدر : الخليج 365
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