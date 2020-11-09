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دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم (الاثنين) إلى مواصلة مكافحة وباء "كوفيد-19" محذراً من أن العالم قد يكون سئم مواجهة هذه الجائحة إلا أنها لم تسأم منه".
ولفت "غبريسوس" خلال الجمعية العامة السنوية للمنظمة في جنيف التي استؤنفت اليوم بعدما توقفت في مايو الماضي، إلى أنه من الحيوي للناس اعتماد ما يوفره العلم من نصائح وألا يحيدوا نظرهم عن الفيروس.
وبين المدير العام للمنظمة المحجور بسبب مخالطته شخصاً ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19"، أن الفيروس يستغل الضعف، ويستغل الأشخاص الذين يعانون صحة ضعيفة، كما يستغل انعدام المساواة والانقسام والجهل، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأتى كلام "غبريسوس" بعدما تسبب "كوفيد-19" في وفاة أكثر من 1,25 مليون شخص وإصابة 50 مليوناً آخرين عبر العالم منذ ظهور الفيروس في نهاية العام الماضي في الصين.
"الوباء لم يسأم من البشر بعد".. "الصحة العالمية" تدعو لمواصلة مكافحة "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-09
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم (الاثنين) إلى مواصلة مكافحة وباء "كوفيد-19" محذراً من أن العالم قد يكون سئم مواجهة هذه الجائحة إلا أنها لم تسأم منه".
ولفت "غبريسوس" خلال الجمعية العامة السنوية للمنظمة في جنيف التي استؤنفت اليوم بعدما توقفت في مايو الماضي، إلى أنه من الحيوي للناس اعتماد ما يوفره العلم من نصائح وألا يحيدوا نظرهم عن الفيروس.
وبين المدير العام للمنظمة المحجور بسبب مخالطته شخصاً ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19"، أن الفيروس يستغل الضعف، ويستغل الأشخاص الذين يعانون صحة ضعيفة، كما يستغل انعدام المساواة والانقسام والجهل، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأتى كلام "غبريسوس" بعدما تسبب "كوفيد-19" في وفاة أكثر من 1,25 مليون شخص وإصابة 50 مليوناً آخرين عبر العالم منذ ظهور الفيروس في نهاية العام الماضي في الصين.
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
07:58 PM
"غبريسوس" لفت إلى ضرورة الاعتماد على ما يوفره العلم
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم (الاثنين) إلى مواصلة مكافحة وباء "كوفيد-19" محذراً من أن العالم قد يكون سئم مواجهة هذه الجائحة إلا أنها لم تسأم منه".
ولفت "غبريسوس" خلال الجمعية العامة السنوية للمنظمة في جنيف التي استؤنفت اليوم بعدما توقفت في مايو الماضي، إلى أنه من الحيوي للناس اعتماد ما يوفره العلم من نصائح وألا يحيدوا نظرهم عن الفيروس.
وبين المدير العام للمنظمة المحجور بسبب مخالطته شخصاً ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19"، أن الفيروس يستغل الضعف، ويستغل الأشخاص الذين يعانون صحة ضعيفة، كما يستغل انعدام المساواة والانقسام والجهل، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأتى كلام "غبريسوس" بعدما تسبب "كوفيد-19" في وفاة أكثر من 1,25 مليون شخص وإصابة 50 مليوناً آخرين عبر العالم منذ ظهور الفيروس في نهاية العام الماضي في الصين.
، "الوباء لم يسأم من البشر بعد".. "الصحة العالمية" تدعو لمواصلة مكافحة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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