شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح طريق الهدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إعادة فتح طريق الهدا، بعدما تم إغلاقه احترازيًا بسبب هطول الأمطار الغزيرة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، والكامل، والعرضيات، والجموم، والعاصمة المقدسة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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