شكرا لمتابعة خبر عن "الرخيص" يحدد موعد بداية فصل الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمة الرويلي (صدى):

حدّد الباحث الشرعي في العلوم الفلكية وخبير الطقس والمناخ وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، الأستاذ ماجد ممدوح الرخيص، موعد بداية فصل الشتاء في المملكة فلكيًا

وصرح "الرخيص" لـ "صدى"، بأن بداية فصل الشتاء فلكياً للمنطقة الجنوبية في المملكة ذات المناخ الموسمي الصيفي، سيكون في يوم الأربعاء القادم ٢٥ / ٣ / ١٤٤٢هـ، الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٠، حسب وضعية مناخ المنطقة.

ووضع جدولًا لفصول السنة فلكياً للمنطقة حسب بناء السينوبيتيكية والتي يقصد بها الشمولية لحالة الطقس الراهنة من منخفضات جوية و كتل هوائية ورياح و ضغط ورطوبة، ودرجات حرارة لمنطقة محددة في وقت محدد، مراعياً سيطرة المرتفع الجوي السيبيري، في حالة انخفاضه، يكون من أهم مراكز الضغط الجوي خلال فصل الشتاء على النصف الشمالي للأرض، نتيجة الضغط الجوي المرتفع إلى التبريد القاري الواسع النطاق على الكتلة القارية الآسيوية الشاسعة خلال فصل الشتاء.

وقال "الرخيص"، إن المرتفع السيبيري يسجل أعلى قيم الضغط للانخفاض الجوي فأي حساب لفصول السنة، لأي مكان في النصف الشمالي من الأرض، كان مدارياً موسمياً أو قارياً، لابد أن يتضمن شهر يناير ضمن شهور فصل الشتاء، لأنه ركيزة أساسية في بناء الحساب الصحيح.

وأضاف: "ولا ينظر للدفء أو الحرارة أو البرودة، لأن المرتفع السيبيري له انخافضاً قوياً، في شهر يناير على النصف الشمالي من الأرض لايجب إهمال حسابه، وقد تكررت الأضرار الزراعية والحيوانية في المنطقة الجنوبية في شهر يناير سنوات كثيرة مما يدل على أن هذا الشهر هو من أهم شهور الشتاء برودة وتأثيراً على المنطقة".

وتابع: "وتشتهر المنطقة الجنوبية بكثرة الحسابات الزراعية، التي تم وراثتها قديماً من الآباء والأجداد، بأسماء مواسم مختلفة، في أوقات متغايرة نسبياً، وقد اطلعت على أغلبها، علماً بأن التقاويم الزراعية تكون بنهاية فصل سابق، وتسبق دخول فصل قادم، ولا يقاس عليها دخول فصول السنة".

وأردف: " وقد تناقشت بالحسابات، مع كوكبة من العلماء المهتمين في المجال الفلكي في المنطقة الجنوبية لتبادل الخبرات والمعرفة، الآتية أسماؤهم : الدكتور شرف السفياني، رئيس آفاق لعلوم الفضاء، والأستاذ محمد ردة الثقفي خبير مرصد الشمس الفلكي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، والحساب القدير والباحث الفلكي، الأستاذ عايل علي الأمير، من المهتمين في حسابات العرب، وله كتاب “اختفاء الثريا وظهورها في تحديد مواقيت دخول فصول السنة ومواسم الزراعة” بمنطقة جازان يهتم في دراسته بكل ما يختص بمواسم الزراعة ودخول فصول السنة بمنطقة جازان تم طبعه بعدة نسخ، الحسَّاب الفذ الأستاذ ماطر مطر عليوي الهذلي".

واختتم:" سيعكس الحساب الفلكي لفصول السنة في المنطقة الجنوبية بمشيئة الله، صورة حقيقية عن واقع الظروف المناخية، لأنه نتيجة دراسات وتجارب، بنيت على قواعد فلكية علمية".