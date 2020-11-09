«الجوازات السعودية» توضح حقيقة استفادة المقيم من «خدمة التفويض»

حددت 21 معاملة يمكن إنجازها..
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن شروط الاستفادة من خدمة تفويض الغير للمقيمين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلاً: «هل هذه الخدمة للمقيمين والسعوديين؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «التعليمات تشترط أن يكون المفوض مواطنً، ويشترط وجود منصة أبشر».
وكانت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، قد حددت نحو 21 خدمة يمكن تفويض الغير لتنفيذها ومراجعة الجوازات بدلًا عن صاحب الخدمة.
وأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي، أنه يمكن تفويض الغير لمراجعة إدارات الجوازات وتنفيذ المعاملات بالنيابة عن الشخص صاحب الخدمة.
وأكدت الجوازات السعودية أن الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني هي: «إلغاء وإصدار تصاريح سفر التابعين، والإبلاغ عن فقدان أو تلف الجواز، وإصدار إقامة وتجديد إقامة، واستلام الإقامة بعد الطباعة».
وكذلك إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة وإصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي، والإبلاغ عن فقدان هوية مقيم والإبلاغ عن فقدان جواز سفر، والإبلاغ عن تغيب عمالة، وإضافة تابع، وفصل تابع، وفقًا للجوازات السعودية.
وتحويل تابع إلى ربّ أسرة، وتغيير مهنة، ونقل خدمات، ونقل معلومات، وتمديد تأشيرة زيارة وإصدار الجواز، وتجديده واستلامه، وتسجيل خرج ولم يعد، وفقا للجوازات السعودية.
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