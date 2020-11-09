تنويه من «التأمينات الاجتماعية» حول تسجيل مالك المنشأة الفردية

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن النظام لا يسمح بتسجيل مالك المنشأة الفردية في منشأته، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «عندي منشأه ولم أسجل بالتأمينات علماً بأن لدي عامل واحد، هل التسجيل بالتأمينات إلزامي؟».

ورد الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «لا يسمح النظام بتسجيل مالك المنشأة الفردية في منشأته، ويحق لك الاشتراك في النظام اختياريًّا».

وأضاف: «وللتعرف على الاشتراك الاختياري يمكنك الاطلاع على الرابط التالي(اضغط هنا)».

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