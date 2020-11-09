تنويه من «التأمينات الاجتماعية» حول تسجيل مالك المنشأة الفردية

المؤسسة أشارت إلى موقف النظام..
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن النظام لا يسمح بتسجيل مالك المنشأة الفردية في منشأته، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «عندي منشأه ولم أسجل بالتأمينات علماً بأن لدي عامل واحد، هل التسجيل بالتأمينات إلزامي؟».
ورد الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «لا يسمح النظام بتسجيل مالك المنشأة الفردية في منشأته، ويحق لك الاشتراك في النظام اختياريًّا».
وأضاف: «وللتعرف على الاشتراك الاختياري يمكنك الاطلاع على الرابط التالي(اضغط هنا)».
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