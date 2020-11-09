مقيمان بجدة يسرقان 6 مركبات ويبيعانها قطع غيار

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على «مقيمين من الجنسية السودانية في العقد الرابع والخامس من العمر»، وذلك إثر تورطهما بسرقة ست مركبات وتفكيكها وبيعها قطع غيار داخل مستودع بمحافظة جدة.

وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.