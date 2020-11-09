مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث مع الفاو دعم العمل الإنساني باليمن

عقد مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض أمس، اجتماعا مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في اليمن، الدكتور حسين جادين، ومدير الطوارئ والصمود في المنظمة دومينيك بيرجون.

وجرى خلال الاجتماع بحث كيفية توحيد الجهود لمكافحة الجراد الصحرواي في اليمن، ومناقشة السبل الكفيلة بقيام مركز الملك سلمان للإغاثة بدعم أعمال منظمة الفاو في اليمن، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعمل الإنساني.

وأشاد الدكتور حسين جادين بأعمال المركز الإنسانية والإغاثية، التي ينفذها المركز في مختلف محافظات اليمن، متطلعا لتعزيز العلاقة بين الجانبين لخدمة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.

2750 حقيبة شتوية

وصلت إلى محافظة عدن اليوم 2,750 حقيبة شتوية مخصصة لمحافظة تعز، ضمن مشروع توزيع الحقيبة الشتوية الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يستهدف الأسر المتضررة والنازحين بمحافظة تعز. وأكد منسق الإغاثة العليا في اليمن جمال بلفقيه، أن هذا المشروع يأتي في إطار الدعم المتواصل، المقدم من قبل المركز إلى الشعب اليمني في مختلف المحافظات، للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي ينفذ مشاريع وأنشطة يخدم فيها المجتمع.

نزع 1320 لغما

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام» خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2020، من انتزاع 1,320 لغمًا، منها 10 ألغام مضادة للأفراد، و441 لغمًا مضادة للدبابات، و862 قطعة ذخيرة غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة. وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 196,591 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.