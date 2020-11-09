القبض على 6 مواطنين أتلفوا أجهزة ساهر في مكة والجوف

ألقت الجهات الأمنية على 6 مواطنين في كل من مكة المكرمة والجوف، وذلك بعد إتلافهم عددا من أجهزة الرصد الآلي (ساهر)، وسرقة أجزاء منها.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين، في العقد الثالث من العمر، وذلك إثر تورطهما في إتلاف ستة أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وسرقة أجزاء منها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

من جانبه، صرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الجوف، العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على أربعة مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا في إتلاف مجموعة من أجهزة الرصد الآلي بعدد من الطرق في المنطقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.