وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين، في العقد الثالث من العمر، وذلك إثر تورطهما في إتلاف ستة أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وسرقة أجزاء منها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
من جانبه، صرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الجوف، العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على أربعة مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر، تورطوا في إتلاف مجموعة من أجهزة الرصد الآلي بعدد من الطرق في المنطقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 6 مواطنين أتلفوا أجهزة ساهر في مكة والجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.