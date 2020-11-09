محافظ الدواسر يدشن مبادرة نقل الطلبة "سجلهم لنوصلهم"

دشن محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، مبادرة نقل الطلبة والتي كانت على مستوى وزارة التعليم تحت شعار (سجلهم لنوصلهم)، والتي نفذتها إدارة تعليم محافظة وادي الدواسر اليوم، ممثلةً في قسم خدمات الطلاب بالتنسيق مع شركة «تطوير» للنقل التعليمي، بمشاركة مدير التعليم عايض مجلي آل مجلي، وممثلي الجهات المعنية، والمساعد للشؤون المدرسية وافي بن عبدالرحمن المسيب، ومشرف نقل شركة تطوير للنقل التعليمي دخيل بن حفيظ الشرافا.

واستهدفت المبادرة مساعدة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم الطلبة (بنين ـ بنات) في خدمة النقل المدرسي؛ وذلك عبر حساباتهم في نظام «نور». وتخلّل حفل التدشين تقديم المساعد للشؤون المدرسية وافي بن عبدالرحمن المسيب، نبذة عن المبادرة، تلاها بيان أهداف الوزارة في مثل هذه المبادرات، إضافة لعدد من الفقرات الخطابية، وقبل ختام الحفل؛ قام مشرف نقل شركة تطوير للنقل التعليمي دخيل بن حفيظ الشرافا، بتقديم شرح مفصل لآليات تسجيل أولياء الأمور أبناءهم الطلبة في خدمة النقل المدرسي، كما اطلع المحافظ ومدير التعليم على نموذج من الحافلات حديثة الطراز وأخذوا جولة في مقصوراتها للاطلاع على إمكاناتها المادية والإجراءات الاحترازية.

من جهته أوضح مدير التعليم عايض مجلي آل مجلي، في كلمته عقب التدشين، أن المبادرة تأتي استكمالاً لتنفيذ مبادرة قدمتها شركة تطوير خدمات النقل التعليمي على مستوى كل إدارات التعليم بالمملكة، لرفع نسب التسجيل في الخدمة تحت شعار «سجلهم لنوصلهم» للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين وأولياء الأمور.

وبين: أن إدارة التعليم وجهت جميع المدارس بالإشراف والمتابعة لضمان ظهور المبادرة للمستفيدين بالشكل المطلوب، ونشر خططها الإستراتيجية عبر فريق عمل متخصص من أجل إنشاء النصوص الإرشادية القصيرة والإعلانية والرسائل النصية؛ وإرسالها عبر برامج وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة لمكتب التعليم بالسليل ومدارس التعليم العام ومراكز تنفيذ المبادرة. وأهاب آل مجلي بأولياء الأمور الراغبين بنقل أبنائهم سرعة التسجيل بتلك الخدمة، حيث إن المقاعد أصبحت محدودة، مؤكداً في الوقت نفسه أن جميع أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة معفون من أجور التسجيل حسب التعليمات الصادرة من قبل وزير التعليم، وختم مُثمّنًا للجهات المشاركة تعاونهم لإنجاح المبادرة وللأقسام المعنية جهودهم.