السعودية اليوم / إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب تعلن تشكيل مجلس استشاري للتصدي لوباء كورونا



واشنطن 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن، عن تشكيل مجلس استشاري يضم مجموعة من الأطباء والعلماء، وذلك للتصدي لوباء كوفيد-19.

وسيرأس المجلس الاستشاري الانتقالي لوباء فيروس

وأوضح البيان أن الرؤساء المشاركين وأعضاء المجلس، سيعملون كمستشارين لبايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس وفريق العمل.

من جهته أكد الرئيس المنتخب جوزيف بايدن في بيان، أن التعامل مع وباء فيرورس كورونا، سيكون من أهم المعارك التي ستواجهها إدارته، مشيراً إلى أنه سيتابع أبرز المستجدات بمساعدة العلماء والخبراء في هذا الشأن.

وقال: "المجلس الاستشاري سيساعد في تشكيل طريقتي لإدارة زيادة عدد الإصابات المبلغ عنها، وضمان فعالية وأمن اللقاحات والتأكد من توزيعها بكفاءة ومنصفة ومجانية، وحماية السكان المعرضين للخطر".

ومن المقرر أن يجمتع بايدن بالمجلس الاستشاري اليوم، وذلك لبحث أفضل السبل لاحتواء الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 237 ألف أمريكي حتى الآن.

// انتهى //

19:51ت م

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واشنطن 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسأعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن، عن تشكيل مجلس استشاري يضم مجموعة من الأطباء والعلماء، وذلك للتصدي لوباء كوفيد-19.وسيرأس المجلس الاستشاري الانتقالي لوباء فيروس كورونا وفقاً لبيانٍ صادر عن الفريق اليوم، الجراح العام السابق الدكتور فيفيك مورثي، والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الدكتور ديفيد كيسلر، والأستاذ المساعد بجامعة ييل مارسيلا نونيز-سميث، كما تعمل الدكتورة بيث كاميرون والدكتورة ريبيكا كاتز كمستشارين لعملية الانتقال بشأن وباء كوفيد-،19 وستعملان بشكل وثيق مع المجلس الاستشاري.وأوضح البيان أن الرؤساء المشاركين وأعضاء المجلس، سيعملون كمستشارين لبايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس وفريق العمل.من جهته أكد الرئيس المنتخب جوزيف بايدن في بيان، أن التعامل مع وباء فيرورس كورونا، سيكون من أهم المعارك التي ستواجهها إدارته، مشيراً إلى أنه سيتابع أبرز المستجدات بمساعدة العلماء والخبراء في هذا الشأن.وقال: "المجلس الاستشاري سيساعد في تشكيل طريقتي لإدارة زيادة عدد الإصابات المبلغ عنها، وضمان فعالية وأمن اللقاحات والتأكد من توزيعها بكفاءة ومنصفة ومجانية، وحماية السكان المعرضين للخطر".ومن المقرر أن يجمتع بايدن بالمجلس الاستشاري اليوم، وذلك لبحث أفضل السبل لاحتواء الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 237 ألف أمريكي حتى الآن.// انتهى //19:51ت م0246

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