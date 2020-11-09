السعودية اليوم / إصابة الرئيس الأوكراني بفيروس كورونا



كييف 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

قال المكتب الرئاسي في أوكرانيا اليوم إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أصيب بفيروس

وأوضح في بيان أن رئيس الدولة في حالة جيدة وسيواصل أداء واجباته عن بعد في ظل العزل الذاتي.

// انتهى //

19:30ت م

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كييف 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسقال المكتب الرئاسي في أوكرانيا اليوم إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أصيب بفيروس كورونا وأوضح في بيان أن رئيس الدولة في حالة جيدة وسيواصل أداء واجباته عن بعد في ظل العزل الذاتي.// انتهى //19:30ت م0236

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