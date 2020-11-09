السعودية اليوم / انطلاق القافلة الزراعية الإرشادية بالجوف



سكاكا 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

أطلق وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان اليوم ، القافلة الزراعية الإرشادية التوعوية الموجهة للمزارعين بالمنطقة بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويشمل برنامج القافلة برعاية سمو أمير منطقة الجوف الاستشارات الفنية والزيارات الحقلية , وتحاليل التربة الزراعية , وتحاليل مياه الري , وتشخيص الآفات المرضية وعلاجها ، وتشخيص الآفات الحشرية ومكافحتها.

كما تشمل التعريف بخدمات القطاع الزراعي, من خلال تنظيم ورش عمل ميدانية بمدينة سكاكا ومحافظات المنطقة، يقدمها عدد من المتخصصين.

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19:21ت م

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