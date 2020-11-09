اجتماعي / جمعية " ألفة " بعرعر تطلق عدداً من البرامج والفعاليات



عرعر 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

تستعد جمعية التنمية الأسرية "ألفة" بعرعر لإطلاق عدداً من البرامج والفعاليات المختلفة التي تهتم بالبيت الأسري، تتضمن القيام بالدور التوعوي والتثقيفي وتقديم الاستشارات والبرامج التدريبية حول الأسرة والزواج.

كما تتضمن البرامج دعم 64 شاباً من المقبلين على الزواج بمبلغ 10,000 ريال لكل شاب ممن انطبقت عليهم الشروط بإجمالي 640,000 ريال، دعم من مؤسسة محمد عبد العزيز الراجحي، بالإضافة إلى إنشاء مركز إصلاح أسري بمدينة عرعر، ‏وإنشاء مركز تدريب بجمعية ألفة معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وإقامة ملتقى نسائي بعنوان "كاريزما" كل سبت ولمدة شهر.

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19:19ت م

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