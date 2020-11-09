السعودية اليوم / السنغال تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا



دكار 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السنغال 3 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات في السنغال، بلغ 15 ألفًا و711 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 326 حالة وفاة.

// انتهى //

18:37ت م

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دكار 23 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 09 نوفمبر 2020 م واسسجلت السنغال 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات في السنغال، بلغ 15 ألفًا و711 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 326 حالة وفاة.// انتهى //18:37ت م0218

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