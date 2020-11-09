شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ 4 أشخاص أتلفوا أجهزة رصد آلي في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

القت شرطة الجوف القبض على أربعة أشخاص تورطوا بإتلاف مجموعة من أجهزة الرصد الآلي في عدد من الطرق بالمنطقة وصرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على (أربعة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر )، تورطوا بإتلاف مجموعة من أجهزة الرصد الآلي في عدد من الطرق بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ 4 أشخاص أتلفوا أجهزة رصد آلي في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.