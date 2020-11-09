شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين والان نبدء بالتفاصيل
وتركز النقاش حول الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، بما فيها العلاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات.
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