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تركي بن طلال يوجه بإطلاق اسم الشيخ البشري على أحد الطرق بأبها

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2020-11-09

تركي بن طلال يوجه بإطلاق اسم الشيخ البشري على أحد الطرق بأبها

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

استقبل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بمكتبه اليوم بديوان الإمارة أبناء الفقيد الشيخ محمد بن محمد البشري والذين قدموا للسلام على سموه وشكره على ما لمسوه من اهتمام بالغ ومشاعر صادقة أثناء زيارة سموه لمنزلهم وتقديم واجب العزاء في فقيدهم.

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وأكد أمير منطقة عسير أن ما قدمه الراحل من عطاء وبذل للخير ودعم لكافة المبادرات التي تخدم المجتمع في المنطقة لهي محل اهتمام وتقدير من كافة أبناء منطقة عسير.

ووجه الأمير تركي بن طلال أمانة منطقة عسير بإطلاق اسم الشيخ محمد البشري على أحد الطرق بمدينه أبها، منوهًا بمآثر الشيخ التي قدمها عبر عقود من الزمن باعتباره أحد أبرز رجال الأعمال بالمنطقة ومن رواد العمل الخيري ودعم حلقات تحفيظ وتدريس القرآن الكريم إضافة إلى اهتمامه ببناء المساجد وعمارتها، داعيًا المولى عز وجل أن يشمله بواسع مغفرته وأن يتقبل أعماله الخيرة التي قام بها لخدمة الدين والوطن.

تركي بن طلال

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