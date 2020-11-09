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2020-11-09 ضبط مقيمين سرقا 6 مركبات بمكة وقاما ببيعها كقطع غيار متابعات الخليج 365 - واس Advertisements نجحت شرطة مكة المكرمة في القبض على مقيمين تورطا في سرقة 6 مركبات وتفكيكها وبيعها قطع غيار داخل مستودع بمحافظة جدة. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على ( مقيمين من الجنسية السودانية في العقد الرابع والخامس من العمر ) وذلك إثر تورطهما بسرقة ست مركبات وتفكيكها وبيعها قطع غيار داخل مستودع بمحافظة جدة. وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



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