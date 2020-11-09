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الصحة العالمية: نجاح لقاح فايزر قد يغير الوضع الوبائي 2021
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نجاح تجارب لقاح فايزر المخصص لمواجهة فيروس كورونا المستجد قد يغير الوضع الوبائي في العالم خلال العام المقبل.
وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية “فايزر” و “بيونتيك” أن لقاح كورونا المُحتمل الذي يتم العمل عليه حاليًا في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية أثبت فعاليته في منع الإصابة بفيروس بنسبة فاقت 90% متجاوزًا التوقعات بشكل كبير.
وأشاد المدير التنفيذي لشركة فايزر “ألبرت بولار” بنتائج التجارب، وأن تلك التطورات هي بمثابة يوم عظيم للعلم والإنسانية.
وبعد إعلان شركة فايزر عن فعالية لقاح كورونا أدى ذلك إلى ارتفاع الأسواق الأمريكية أكثر من 1500 نقطة، وكذلك ارتفاع الأسواق الأوروبية إلى أكثر من 5% وارتفاع أسعار النفط أكثر من 8% إلى نحو 42 دولارًا للبرميل، وكذلك السوق السعودي ارتفع أكثر من 200 نقطة.
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