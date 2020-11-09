التحالف العربي: اعتراض ثاني مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

اعترضت القيادة العامة لقوات التحالف العربي، اليوم الإثنين، طائرة مسيرة مفخخة ثانية، أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو الأراضي السعودية، وبذلك تكون الطائرة الثانية التي تعترضها القوات فى ساعات قليلة اليوم.

وبحسب موقع “مبتدأ”

فإن مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت في صباح اليوم الإثنين، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة وذلك لاستهداف الأهداف المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية فى المملكة.