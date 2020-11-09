الأربعاء المقبل.. فتح مسار الترقيات باب التسجيل لشاغلى المرتبة العاشرة…

فى خبر سار لموظفى المملكة أعلنت منصة مسار عن فتح باب التقديم على الترقيات، وذلك للذين يشغلون المرتبة العاشرة فما دون، على أن يبدأ التقديم من يوم الأربعاء المقبل، وذلك وفقا للجدولة الزمنية التى أعلنته وزارة الموارد البشرية سابقا.

التقديم فى مسار

هذا وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح باب التقديم على الترقيات من خلال منصة مسار، للمراتب العاشرة فما دون، وذلك لمن تتوفر فيهم شروط الترقية فقط، حسب ما جاء فى المادة (52) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

أما فيما يخص ميعاد التقديم على الترقيات عبر منصة مسار، فمن المقرر أن يبدأ من يوم الأربعاء المقبل الموافق “1442-03-25” إلى يوم “1442-04-01.

شروط الترقية

ومن المعروف أن أى ترقية لا بد أن يكون لها شروط لمن يريد أن ينالها، وفى موضوعنا يشترط فى من يريد الترقية من المرتبة العاشرة إلى الحادية عشرة أن يكون قد أتم عامين فى المرتبة الحالية، إلا فى حالة الترقية الاستثنائية وفقا لشروط المادة 54 من اللائحة، وفى هذه الحالة لا يخضع الموظف للمفاضلة، وإنما يجوز ترقية الموظف حسب ما يراه الوزير المختص.

الترقية الاستثنائية

يجوز ترقية الموظف استثناء إلى وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها وذلك بعد موافقة الوزير المختص وفقا للمادة 54 من اللائحة، ولكن هذه الترقية الاستثنائية لها شروط يجب توافرها فى الموظف، وهى كالتالى:

1- يجب أن يكون حاصلا على الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها.

2- أن يكون حاصلا على تقدير (ممتاز) أو ما يعادله فى نتيجة تقويم الأداء الوظيفي فى السنة الأخيرة.

3- يجب أن لا يزيد سن الموظف على 55 سنة.

4- يجب أن يظل الموظف فى المرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.

5- يجب أن لا تزيد الترقيات الاستثنائية للموظف على ترقيتين خلال فترة خدمته فى الدولة.

6- يجب أن لا يزيد عدد الذين تتم ترقيتهم على 50 موظفًا خلال السنة المالية.

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