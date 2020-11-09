تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة مرتادي المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتابع إدارة الساحات بالمسجد الحرام عمليات الإشراف على ساحات المسجد الحرام، وتنظيم الممرات، ومتابعة سير ضيوف الرحمن داخل وخارج المسجد الحرام مع ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا وأوضح مدير الإدارة أحمد العتيبي أن أبرز مهام العاملين تسهيل وصول المصلين إلى الساحات داخل المسجد الحرام، بحيث يصل الجميع إلى أروقة المسجد الحرام وتوسعاته بكل يسر وسهولة. وأضاف أنه في الحالات الطارئة يتطلب الأمر إخلاء الممرات وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها والتسبب في إغلاقها، ومنع من أراد الدخول إلى المسجد الحرام والوصول إلى الأماكن الخالية فيه، وكذلك تمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى التدخل السريع، ولتفعيل ذلك جرى تكثيف أعداد المراقبين في الساحات لضمان خلوها من كل ما يعوق حركة المصلين أثناء دخولهم إلى المسجد الحرام وخروجهم منه. وأضاف أنه في الحالات الطارئة يتطلب الأمر إخلاء الممرات وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها والتسبب في إغلاقها، ومنع من أراد الدخول إلى المسجد الحرام والوصول إلى الأماكن الخالية فيه، وكذلك تمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى التدخل السريع، ولتفعيل ذلك جرى تكثيف أعداد المراقبين في الساحات لضمان خلوها من كل ما يعوق حركة المصلين أثناء دخولهم إلى المسجد الحرام وخروجهم منه. من مهام المشرفين: توجيه الرجال والنساء إلى المصليات المخصصة لهم

التنسيق مع الجهات المختصة

فتح ممرات في الساحات تؤدي إلى أبواب المسجد الحرام

تنظيم الدخول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

التباعد بين المصلين حسب الملصقات على الأرضيات

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