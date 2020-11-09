المسجد النبوي يستقبل الدفعة الأولى من معتمري الخارج

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وفور وصولهم لمقر إقامتهم، كان في استقبالهم مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزوار بوزارة الحج والعمرة راكان السباعي. وينظم دخول الزوار إلى المسجد النبوي بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق «اعتمرنا»، ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. يذكر أنه وفقا للخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية تشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي السماح لـ20 ألف معتمر، و60 ألف مصل، و19.500 زائر في اليوم الواحد.من جهة أخرى كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها، وجندت كامل طاقاتها البشرية والآلية، لتوفير جميع سبل الراحة لمرتادي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.
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