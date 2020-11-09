المسجد النبوي يستقبل الدفعة الأولى من معتمري الخارج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل المسجد النبوي أمس الدفعة الأولى من معتمري الخارج، وذلك بعد أدائهم مناسك العمرة، وسط تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن. ووسط أجواء إيمانية تشرف الفوج الأول من المعتمرين بالسلام على المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما، والصلاة بالروضة الشريفة التي قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». وكانت وصلت إلى المدينة المنورة أمس الأول الدفعة الأولى من معتمري الخارج، وذلك بعد أدائهم مناسك العمرة، حيث بلغ عددهم 37 زائرا من جمهورية باكستان الإسلامية.

وفور وصولهم لمقر إقامتهم، كان في استقبالهم مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزوار بوزارة الحج والعمرة راكان السباعي. وينظم دخول الزوار إلى المسجد النبوي بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق «اعتمرنا»، ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. يذكر أنه وفقا للخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الجهات الحكومية تشهد المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي السماح لـ20 ألف معتمر، و60 ألف مصل، و19.500 زائر في اليوم الواحد.

من جهة أخرى كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها، وجندت كامل طاقاتها البشرية والآلية، لتوفير جميع سبل الراحة لمرتادي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.