القبض على 5 مخالفين سرقوا مقتنيات لمصلين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمينة في العقدين الثاني والثالث من العمر تورطوا في الترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المخالفين، إثر تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بالترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب والاستيلاء على ما تحويه من نقود، وبطاقات بنكية وإجراء عمليات شرائية بها، وذلك بأحياء متفرقة في وسط مدينة الرياض، حيث قدرت قيمة المسروقات بخمسين ألف ريال. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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