إلزام متاجر الشرقية بتوفير مركز ضيافة للأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت أمانة المنطقة الشرقية تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاص بإلزام المجمعات التجارية بتوفير مركز ضيافة للأطفال.

وأكد أمين المنطقة المهندس فهد الجبير ضرورة إلزام ملاك المراكز والمجمعات بالمهلة المحددة لتطبيق القرار، وهي 6 أشهر لتضمين مركز أطفال مباشر أو من خلال مستثمر، حيث اشترطت ألا تقل المساحة عن 50 مترا في المجمعات التي تزيد مساحتها على 40 ألف م2.

وأوضح أن القرار يهدف لتوفير أفضل بيئة عمل مناسبة للمرأة، لإزالة العوائق أمام الأم العاملة، عبر توفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال في اشتراطات ترخيص المجمعات التجارية، ودعم وتمكين المرأة السعودية بسوق العمل، من خلال توفير بيئة العمل المناسبة وحث منشآت القطاع الخاص لإنشاء مراكز ضيافة أطفال بمقرات العمل، لخدمة منسوبات الجهة، وإتاحة الفرصة للراغبات بالاستثمار لتشغيل المراكز، وكذلك دعم المستثمرين في قطاع ضيافة الأطفال، والموظفات الذين لديهم أطفال إلى عمر 6 سنوات.