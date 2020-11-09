القبض على شخصين أتلفا 6 أجهزة للرصد الآلي

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي في بيانه أمس أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانيين، وذلك إثر تورطهما في إتلاف أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وسرقة أجزاء منها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مواطنين في العقد الثالث من العمر تورطا في إتلاف 6 أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وسرقة أجزاء منها.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي في بيانه أمس أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانيين، وذلك إثر تورطهما في إتلاف أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وسرقة أجزاء منها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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