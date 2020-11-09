شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق طريق الهدا احترازيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق طريق الهدا احترازيًا بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، والكامل، والعرضيات، والجموم، والعاصمة المقدسة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.