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موعد بدء رصد مخالفة عدم الالتزام بالمسارات في الرياض والدمام وجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور قرب موعد بدء رصد مخالفة "عدم الالتزام بالمسارات" بالرياض والدمام وجدة.

وقال حساب المرور على "تويتر": أقل من 48 ساعة ويبدأ الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق وذلك في كل من (الرياض - الدمام - جدة).

وفي وقت سابق، قالت المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر.

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