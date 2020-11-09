شكرا لمتابعة خبر عن موعد بدء رصد مخالفة عدم الالتزام بالمسارات في الرياض والدمام وجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أعلنت الإدارة العامة للمرور قرب موعد بدء رصد مخالفة "عدم الالتزام بالمسارات" بالرياض والدمام وجدة.
وقال حساب المرور على "تويتر": أقل من 48 ساعة ويبدأ الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق وذلك في كل من (الرياض - الدمام - جدة).
وفي وقت سابق، قالت المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر.
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