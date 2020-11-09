شكرا لمتابعة خبر عن ابتعدوا عن مسار الأودية.. كراني يحذر من أجواء اليوم وغداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، هطول الأمطار على مدار الـ 24ساعة ، محذرا من الاقتراب من مسار الأودية والتيارات الباردة توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، هطول الأمطار على مدار الـ 24ساعة ، محذرا من الاقتراب من مسار الأودية والتيارات الباردة وقال كراني عبر تويتر: " ‏24 ساعة ماطرة ينعم وسط الشمال وشرقه بسحب ركامية ممطرة بصحبة زخات بردية وتدهور ملموس للرؤية..تبعا لتحرك عدم الاستقرار للشمال الشرقي". وأضاف أن: "الاضطراب يستمر حتى نهاية الغد ولكن بصورة أخف..ابتعدوا عن مسار الأودية..وجنبوا أنفسكم وأطفالكم التيارات الباردة".

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