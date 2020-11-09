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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أول فوج من معتمري الخارج يؤدون الصلاة في الروضة الشريفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أدى الفوج الأول من معتمري الخارج، اليوم الأثنين، الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وسط أجواء إيمانية.
وحرص المعتمرون على تطبيق الاجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية للحفاظ على صحة وسلامتهم.
وظهر المعتمرون وهم يرتدون الكمامات ويلتزمون بالتباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم في المسجد النبوي.
ومن جهتها، فقط حرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تسهيل دخول المعتمرين للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما .
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