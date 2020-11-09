«بيانات رسمية» تكشف حالات التعافي الجديدة من كورونا بمناطق السعودية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 402 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة، والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 64 حالة جديدة، فيما سجلت المدينة المنورة 43 حالة ومكة 38 حالة.

كما سجلت الهفوف 25 حالة، والدمام 21 وينبع 20 والمبرز 18 ونجران 13 وبريدة 12، وسجلت حائل وجدة 11 حالة تعاف في كل منهما، والظهران 10 وعنيزة 9 وسجلت عرع والمجمعة 6 حالات بكل منهما، فيما سجلت تبوك ونجران 5 حالات بكل منهما.

وسجلت خليص وخميس مشيط والخبر والمخواة 4 حالات تعاف بكل منها، فيما سجلت 3 حالات فقط بكل من الطائف والدلم وسراة عبيدة والقطيف وحوطة بني تميم والعلا والخرج ووادي الدواسر، واقتصرت حالات التعافي على حالتين فقط في كل من: الأسياح والزلفى والخرمة والحائط وضرية وحريملاء والمذنب ورجال ألمع وقرية العليا.

وانحصرت حالات التعافي من فيروس كورونا بحالة واحدة فقط في كل من الدرب وسكاكا وعفيف وحبونا وبيشة وطريف وبقيق والكامل ورياض الخبراء، والقنفذة، وصامطة وبدر الجنوب وتربة والقويعية والبكيرية والنعيرية والخفجي واضم وبللسمر. وإجمالًا كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 392 جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى (350921) حالة، وتم تسجيل 402 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (337,788) حالة، وتسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5559 حالة.

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