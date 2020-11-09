الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: رياح وغبار وأمطار رعدية على 10 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تسبقها رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والجوف كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وقد تصل إلى مترين ونصف المتر جنوبًا، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف غلى متوسط الموج، وفيما يلي بيان برجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية، المتوقعة غدًا الثلاثاء، في مناطق المملكة:

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