بالصور.. أول فوج من معتمري الخارج يؤدون الصلاة بالروضة الشريفة

أدى أول فوج من معتمري الخارج، اليوم الاثنين، الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية.

واستقبلت وكالة شؤون المسجد النبوي، قبل قليل، أول فوج من معتمري الخارج القادمين لزيارة مسجد الرسول، وسهلت وكالة شؤون المسجد النبوي دخول المعتمرين للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكانت وزارة الحج والعمرة استقبلت مساء أمس، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ثالث فوج من معتمري الخارج القادمين من جمهورية إندونيسيا.

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