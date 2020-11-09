وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية..
أدى أول فوج من معتمري الخارج، اليوم الاثنين، الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية.
واستقبلت وكالة شؤون المسجد النبوي، قبل قليل، أول فوج من معتمري الخارج القادمين لزيارة مسجد الرسول، وسهلت وكالة شؤون المسجد النبوي دخول المعتمرين للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وكانت وزارة الحج والعمرة استقبلت مساء أمس، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ثالث فوج من معتمري الخارج القادمين من جمهورية إندونيسيا.
اقرأ أيضًا:
بالصور.. وزارة الحج والعمرة تستقبل الفوج الثالث من معتمري الخارج
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أول فوج من معتمري الخارج يؤدون الصلاة بالروضة الشريفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.