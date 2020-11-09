خريطة الإصابات الجديدة بكورونا.. ووزارة الصحة: المدينة والرياض أولًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في المملكة، وتصدرت المدينة المنورة حالات الإصابة بتسجيل 59 حالة، وتلتها الرياض بـ54 حالة، ثم مكة المكرمة بتسجيل 32 حالة.

وسجلت ينبع 28 حالة، وجدة 22، وحائل 19، والهفوف 16، وبريدة 9 وسجلت الدمام والظهران ونجران 7 حالات بكل منها، وسجلت المبرز وتبوك 6 حالات بكل منهما، فيما سجلت كل من الباحة وعنيزة وأبها وقرية العليا 5 حالات.

كما سجلت الحناكية، وضرية وبللسمر وخميس مشيط والخبر والمجمعة 4 حالات لكل منها، وسجلت الحرجة والعيص والعلا والأسياح والقريات والمجاردة 3 حالات بكل منها، فيما انحصرت حالات الإصابة بحالتين فقط بكل من: سكاكا وخيبر والبكيرية وعيون الجواء ورياض الخبراء وعقلة الصقور والطائف والنماص ومحايل عسير، وأحد رفيدة والخفجي والنعيرية وبقيق، والحائط وجازان وصبيا والدلم ورفحاء.

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فيما اقتصرت الإصابات على حالة واحدة في كل من: رنية والحرجة والقحمة والجبيل والقطيف وحفر الباطن وأضم وطريف والزلفى وحوطة بني تميم وحريملاء، ووادي الدواسر. وإجمالا كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 392 جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى (350921) حالة، وتم تسجيل 402 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (337,788) حالة، وتسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5559 حالة.

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