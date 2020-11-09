اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين..

نجحت قيادة القوات المشتركة للتحالف - تحالف دعم الشرعية في اليمن – في اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» بالأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم «الاثنين» من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه المملكة.

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