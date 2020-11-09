أخبار السعودية اليوم.. أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في شهرين.. واستئصال ورم بالدماغ لعشريني وهو بكامل وعيه في عملية نادرة بمكة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، الموافق 9 نوفمبر 2020م منها: الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهرين، واستئصال ورم بالدماغ لعشريني وهو بكامل وعيه في عملية نادرة بمكة، وضبط عصابة من مخالفي نظام الإقامة بالرياض تسرق المصلين وكبار السن بالمساجد والأسواق.

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهرين.. تعرّف على أسعاره في السعودية بتعاملات الاثنين

شهدت أسعار الذهب في السوق السعودية ارتفاعًا خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، تزامنًا مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميًا.

تسرق المصلين وكبار السن بالمساجد والأسواق.. ضبط عصابة من مخالفي نظام الإقامة بالرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على خمسة من المخالفين لنظام الإقامة، اليوم الاثنين، تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بالترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة.

منصات «سكني» الرقمية تقدم خدماتها للمستفيدين على مدار الساعة

نفّذت المنصّات الرقمية لبرنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عدد من الطلبات والاستفسارات من قِبَلِ المواطنين خلال الأسبوع الماضي للإجابة على الاستفسارات كافة حول الخيارات السكنية المتنوعة والتي تشمل «الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي»، ضمن جهود البرنامج لتقديم الخدمات إلكترونياً لتسهيل تملك الأسر السعودية ورفع نسب التملك 70% بحلول 2030.

ضبط 16 طنًا من المياه المعبأة المخالفة خلال أكتوبر بمناطق المملكة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة البلدية والقروية خلال شهر أكتوبر الماضي، ما يزيد على 16 طنًّا من المياه المعبأة المخالفة.

القبض على شخصين أتلفا وسرقا أجزاء من أجهزة الرصد الآلي بالعاصمة المقدسة والجموم

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، القبض على شخصين تورّطا في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي بالعاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

استئصال ورم بالدماغ لعشريني وهو بكامل وعيه في عملية نادرة بمكة

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استأصل فريق طبي متكامل من التجمع الصحي بمكة المكرمة بمدينة الملك عبدالله الطبية ممثلًا بمركز الجراحات العصبية ورمًا بالدماغ لمريض في العقد الثاني من العمر وهو في كامل وعيه تحت التخدير الموضعي من الجنسية الباكستانية، فقد تم التعامل مع المريض في اختبارات النطق والكلام أثناء العملية بلغته الأم لتوفير أقصى معايير السلامة اللازمة.

«الأرصاد» تنبه: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على جدة ورابغ

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها عن حالة الطقس اليوم الاثنين، من سحب رعدية ممطرة، على محافظتي جدة ورابغ.

«المرور» يوضح غرامة عدم تجديد الرخصة بموعدها.. ويكشف حقيقة مخالفة الراكب عند استخدام المحمول

أكد المرور السعودي، ضرورة تجديد الرخصة في موعدها؛ حيث إنه بعد مهلة الـ60 يومًا يتم فرض غرامة مالية. كما نوّه المرور إلى أن استخدام الراكب للهاتف المحمول لا يُعد مخالفة.

الأمير تركي الفيصل: بايدن يعرف مصالح أمريكا بالمنطقة.. والمملكة أكبر شريك استراتيجي

أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للدراسات، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لا تغيب عنه مصالح أمريكا في المنطقة بحكم معرفته فيها من خلال خبرته كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكنائب للرئيس في عهد باراك أوباما.

نقل مصلى ركعتي سنة الطواف إلى الدور الأرضي بالمسجد الحرام.. تعرف على السبب

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم الأحد، بنقل مصلى ركعتي سنة الطواف إلى الدور الأرضي بالمسجد الحرام.

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